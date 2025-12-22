Estriktong regulasyon sa pabuto gimando ni Archival

Nimando si Cebu City Mayor Nestor Archival og mas estriktong regulasyon sa mga fireworks ug pabuto alang sa nagsingabot nga kapaskuhan, diin ang tanang awtorisadong pagpamaligya ug pag-display adto lang himuon sa usa ka dapit sa South Road Properties (SRP).
Ubos sa Executive Order 47, nga gipirmahan niadtong Disyembre 11, 2025, ang pagbaligya ug pag-display sa mga pabuto gitugotan lamang sa Pond F, SRP, sugod Disyembre 18, 2025, hangtod Enero 1, 2026.
Kini alang lamang sa vendors nga adunay permiso gikan sa Business Permits and Licensing Office (BPLO).
Gidili sab sa maong kamanduan ang paggamit og pabuto ug fireworks sa mga ospital, klinika, eskwelahan, daycare centers, publikong parke, merkado, ug sulod sa 50 metros gikan sa mga ospital, eskwelahan, ug simbahan.
Hugot sab nga gidili ang pag-testing o pagdagkot og pabuto sulod o duol sa dapit nga gitagana alang sa pagpamaligya.
Aron malikayan ang sunog, gimando sa EO nga ang mga awtorisadong stalls kinahanglan maglayo og labing minos unom ka metros, magbutang og “No Smoking” nga karatula, ug adunay magamit nga fire extinguisher, lakip na ang tubig ug balas sa dapit.
Ang mga makalapas mag-atubang sa pagkumpiska sa ilang mga baligya ug multa depende sa kagrabe sa kalapasan, subay sa lokal ug nasudnong mga balaod.
Sa pasiuna sa EO, gikutlo ni Archival ang kamahinungdanon sa kultura sa Pasko ug Bag-ong Tuig sa Sugbo, apan gihatagan og gibug-aton ang pagpanalipod sa kaluwasan sa publiko ug sa mga vulnerable nga pundok lakip ang mga bata, senior citizens, ug PWD.
Matod sa opisyal, ang pagsentro sa baligyanan sa pabuto sa SRP gihimo aron mas sayon ang pag-monitor ug pagpatuman sa balaod, taliwala sa daghang report sa mga samad ug sunog tungod sa pabuto panahon sa pagsugat sa Bag-ong Tuig.
Sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, niluwat si Mayor Ma. Cynthia “Cindi” K. Chan og Executive Order No. 72-A-2025 nga naglatid og estriktong giya sa pag-display ug pagpamaligya og mga pabuto ug pyrotechnic products ubay sa Mactan Circumferential Road gikan sa Barangay Canjulao hangtod Barangay Babag panahon sa Pasko ug Bag-ong Tuig.
Ang maong executive order nga gipatuman dayon, nagtugot sa mga awtorisadong vendors sa pagbaligya og pabuto sugod lamang sa Disyembre 16 hangtod sa alas 11:59 sa gabii sa Disyembre 31, 2025.
Kini nga lakang nagtumong sa pagbalanse sa karaang tradisyon sa mga Pilipino sa paggamit og pabuto panahon sa holidays. / EHP, DPC