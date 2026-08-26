Estudyante nag-bomb joke, sikop

Wa magdahom ang 20-anyos nga si alyas Mark, tinun-an sa Cebu Technological University (CTU) – Argao, nga ang iyang pagkomedya niresulta sa iyang pagkabilanggo.
Ang maong insedente nahitabo niadtong alas 3:30 sa hapon, Martes, Agusto 25, 2026, sa gate area sa CTU-Argao, samtang gihimo ang inspection sa guwardiya sa tanang bag sa mga estudyante nga mosulod sa campus.
Si Mark, 3rd year college sa kurso nga Bachelor of Information Technology, ang gidakop sa school guard.
Base sa imbestigasyon sa Argao Municipal Police Station nga alas 3:40 sa hapon sa susamang adlaw nanawag kanila ang buhatan sa opisyal sa maong unibersidad aron ipahibalo nga adunay estudyante ang gi-hold sa guwardiya human nag-bomb joke.
Sa dihang ang butang ni Mark ang gisugdan og inspection, nagkanayon kini: “Basin naay bomba diha, mobuto.”
Human madungog sa guwardiya ang maong pamahayag ni Mark, gidala siya sa Student Affairs Office sa sulod sa campus. Gikustodiya sa Argao Municipal police station ang maong tinun-an ug giandaman ang kaso’ng kalapasan sa Presidential Decree 1727 kon ang Anti-Bomb Joke Law.
Samtang ang CTU Argao Student Affairs Office nga ni-repost sa diha sa ilang opisyal nga Facebook page labot sa pahimangno nga, “Stop making bomb jokes. This is not a joke.”
Nanawagan ang tunghaan nga tahuron ang ilang security guards, mo-cooperate sa inspections, ug ang pagsunod sa tanan nilang security protocols.
“One careless remark can cause fear, panic, disruption, emergency response, and serious legal and disciplinary consequences,” natala sa maong post.