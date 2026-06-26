Estudyante nakuhaan og armas, hinagiban

Narekober sa kapulisan ang usa ka kalibre .38 nga pusil ug usa ka kutsilyo sa kusina gikan sa duha ka tinun-an sa usa ka eskwelahan sa Aparri, Cagayan.
Base sa inisyal nga imbestigasyon, gisusi ang Grade 8 ug Grade 10 nga mga tinun-an atubangan sa prinsipal sa Aparri School of Arts and Trade alas 11:28 sa buntag niadtong Biyernes, Hunyo 26.
Nakuha gikan sa Grade 10 nga tinun-an ang kalibre .38 nga pusil, samtang ang kutsilyo sa kusina narekober gikan sa Grade 8 nga tinun-an.
Padayon pang gisusi sa kapolisan ang motibo sa mga tinun-an og ngano’ng nagdala sa maong mga armas sa eskwelahan. / TPM / SunStar Philippines