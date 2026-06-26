Superbalita Cebu

Estudyante nakuhaan og armas, hinagiban

Estudyante nakuhaan og armas, hinagiban
Photo from PNP
Published on

Narekober sa kapulisan ang usa ka kalibre .38 nga pusil ug usa ka kutsilyo sa kusina gikan sa duha ka tinun-an sa usa ka eskwelahan sa Aparri, Cagayan.

Base sa inisyal nga imbestigasyon, gisusi ang Grade 8 ug Grade 10 nga mga tinun-an atubangan sa prinsipal sa Aparri School of Arts and Trade alas 11:28 sa buntag niadtong Biyernes, Hunyo 26.

Nakuha gikan sa Grade 10 nga tinun-an ang kalibre .38 nga pusil, samtang ang kutsilyo sa kusina narekober gikan sa Grade 8 nga tinun-an.

Padayon pang gisusi sa kapolisan ang motibo sa mga tinun-an og ngano’ng nagdala sa maong mga armas sa eskwelahan. / TPM / SunStar Philippines

SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph