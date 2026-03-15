Estudyante nga na-missing, nakauli na

Nakauli na sa ilang panimalay sa Purok 4, Barangay Juagdan, lungsod sa Ubay Bohol ang 21 anyos nga tinun-an sa University of Southern Philippines Foundation (USP-F) human sa napulo ka adlaw nga gipangita sa iyang mga ginikanan.
Matud sa hepe sa Mabolo Police Station nga si Major Eric Gingoyon nga dili lang una siya mohatag og detalye kung asa niadto ang tinun-an nga si Jannah Balag Sarabosing sanglit na trauma pa kini.
Gani ang inahan ni Jannah nga si Divina ang wala lang una mo sukit-sukit sa iyang anak tungod kay klaro matud pa nga gikapoy kini ug kinahanglan nga papahuwayon.
“Sorry, wala koy mahatag details as of now kay naa pa sa trauma stage ang bata. Wala na kuti kutiha sa parents,” matud ni Gingoyon.
Gibutyag ni Gingoyon nga niadtong Marso 9, 2026 sa alas 10:00 sa gabii midangop sa ilang buhatan ang inahan sa tinun-an aron i-report nga na missing ang iyang anak.
Gisaysay niini nga katapusan nga nakit-an ang iyang anak alas 12:59 sa hapon, Martes, Marso 3, 2026 sa luyo sa USPF kini base sa kuha sa CCTV camera.
Nakita sa video nga padung kini nga mobiya sa tunghaan ug sukad niadto dili na nila kini ma contact sa iyang cellular phone lakip sa iyang messenger.
Dinhi na nakuyawan ang tibuok pamilya nga tungod ani nangayo na sila og panabang sa kapulisan ug sa mga sakop sa media sa dakbayan sa Sugbo.
Human madawat ang reklamo, ang kapulisan sa Mabolo sa pagpangulo ni Gingoyon mimando dayon sa iyang mga imbestigador nga mosusi sa maong insidente.
Hugot sila nga nakig-alayon sa management sa tunghaan, classmate ug higala nga makatabang sa pagpangita kung asa posible’ng niadto si Jannah.
Mihimo og backtracking ang kapulisan sa mga CCTV camera sa gawas ug sa sulod sa tunghaan kung asa kini niagi ug unsa nga sakyanan ang iyang gisakyan sa iyang pagbiya.
Pagka Marso 13, 2026 gipahibawo na sila sa ginikanan nga na contact na nila ang ilang anak ug nagkasabot nga mag-abot sila sa Pier 1 sa dakbayan sa Sugbo pagka Sabado, Marso 14, 2026 aron mouli kini sa Bohol.
Si Jannah nagtungha sa USPF isip sophomore sa kursong Bachelor of Science in Social Work.
Gidayeg ni Gingoyon ang pamilya sa maong tinun-an nga midangop sila sa kapulisan aron matabangan kini sa pagpangita.
Iyang giawhag ang publiko nga kung dunay susama niini nga insidente labing maayo nga i-report dayon sa kapulisan aron nga mahatagan dayon sa pagtagad. /