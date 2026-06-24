Estudyante sa Dumanjug gidid-a’ng makadala’g cellphone sa tunghaan

Sugod karon gidid-an na sa kagamhanan sa Lungsod sa Dumanjug ang pagdaladala og cellphone sa mga tinun-an sud sa eskuwelahan ug pahugtan pa ang pagpatuman curfew aron mga batan-on mapanalipdan.
Kini maoy gipahibawo ni Dumanjug Mayor Efren “Gungun” Gica atol sa iyang pakigtigum sa mga school heads sa lungsod.
Subay kini sa kabalaka sa nahitabong shooting incident sa Tacloban City nga nikalas ug niangol sa mga tinun-an ingon man sa sunod-sunod usab nga insidente sa pagpanunggab og sa mga tinun-an sa Cavite.
Matod ni Gica nga ipatuman niya ang mandatory inspection sa mga tinun-an, school personnel, ug tanan nga mosulod sa tunghaan aron masiguro nga dili makasulod ang mga gidili; sama sa cellphone, armas ug hinagiban.
Nagtuo ang mayor nga dako og impluwensya ang social media o pag gamit og cellphone sa mga tinun-an.
“No cellphones allowed in schools. Be it in elementary, high schools sa atong Lungsod sa Dumanjug. No more cellphones inside the school premises,” matod ni Gica sa Hunyo 23, 2026.
Kon dunay magdala og cellphone, kompiskahon kini apan ipasubay sa lagda nga ibalik lang kini kon mahuman na ang klase.
Giawhag usab ni Gica ang mga magtutudlo ug ang mga ginikanan nga ibalik ang disiplina sa mga bata aron matul-id ug makakat-on sa unsay insakto ug dili.
Gawas sa pag-ban sa mga gadgets, ibalik usab sa lungsod ang pag-istrikto sa curfew sa mga internet cafes, Piso WiFi establishments ug uban pang mga establisimento diin alang sa mga Grade 10 students magsugod alas 8:00 sa gabii. Samtang alang sa mga 18 anyos magsugod sa alas 10:00 sa gabii ang curfew. / ANV