Ethanworx-CCR back-to-back titles ang tinguha sa Kalayaan Cup race

Inabagan sa beteranong Sugboanong race car driver nga si Carlo Anton Suarez, ang Ethanworx-Crane Cat Ra­cing team naghinamhinam na kabahin sa ilang gitingu­hang back-to-back titles sa Kalayaan Cup sa Petron Makabayan Endurance Race Series 2024 karong Hunyo 15-16, 2024, sa Clark International Speedway sa Mabalacat, Pampanga.

Ang six-man team nga gipangulohan ni Dodie Cabasal ug sa iyang mga anak nga sila si Gio ug Kiel, nipadayag sa ilang dugang kadasig tungod sa presensya ni Suarez, kinsa usa ka dekalidad nga Phi­lippine GT driver ug Golden Wheel awardee.

Dili pa lang dugay, si Suarez gipasidunggan sa 38th Sportswriters Association of Cebu-San Miguel Beer (SAC-SMB) Cebu Sports Awards.

Sama ni Suarez, si Dodie Cabasal usa sab ka Golden Wheel awardee human siya nipatigbabaw sa Phl Grand Touring Championship sa GT100 class sa miaging tuig.

Mokompleto sa puwersa sa Ethanworx-CCR mao sila si Ethan Ong, kinsa usa sa nag-unang mga Pinoy karters, ug si Pep Lo.

Ning ilang kampanya, wala’y laing naa sa hunahuna sa team kon dili ang paglangkat og laing kampyunato.

“Everyone is competitively aiming for the championship. We expect everyone (car, dri­vers, managers, and mecha­nics) to produce the best results,” opisyal nga pamahayag ni team manager JM Ong nga gipadangat sa media.

Gipasabot ni Ong nga ang mga miyembro sa team nagtrato sa usa’g usa isip pamilya ug mao kini ang usa sa ilang mga hinagiban.

Ang Ethanworx-CCR naporma niadtong 2001 ug usa na kini sa labing dekalibreng puwersa sa motorsports sa Pilipinas. / ESL