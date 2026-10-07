Euroleague wala mitando sa NBA

Gisalikway sa Euroleague karong semanaha ang pormal nga tanyag sa National Basketball Association (NBA) nga panagtambayayong aron pagporma og bag-ong liga nga tawgon og NBA Europe.
Ang NBA Europe usa ka inisiyatiba sa NBA ug FIBA (International Basketball Federation) nga gidumala ni NBA Commissioner Adam Silver.
Apan sa panaghugpong sa miyembrong teams sa Euroleague ning bag-ohay lang, nagkahiusa ang kadaghanan nga dili dawaton ang maong tanyag.
Taliwala niini, deteriminado gihapon ang NBA ug FIBA nga dayunon kining maong plano. / Gikan sa wires