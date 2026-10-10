Evacuees ‘wa mo-istar’ sa brgy. Pulangbato gym

Nag-iyahay og pangita sa ilang temporaryo nga kapasilongan ang mga residente sa Sityo Riverside Cadarong, Barangay Pulangbato, Cebu City human gipatuman ang force evacuation sa maong lugar gumikan sa kabalaka sa pagdahili sa yuta.
Ang covered court o gym sa barangay maoy gitudlo nga designated evacuation site sa mga apektado nga residente, apan gikataho nga wa sila mo-istar sa maong pasilidad.
Base sa inisyal nga talaan sa Cebu City Department of Social Welfare and Services (DSWS), nga adunay 29 ka panimalay diin ang mga tagbalay pugsanon nga gipabakwit.
Apektado niini ang 35 ka pamilya, nga gilangkuban sa 137 ka tawo.
Nasayran sa Superbalita Cebu nga ang evacuees mas nipili nga mo-istar ngadto sa ilang mga paryente inay ang magpundo sa barangay gym.
Sa nahitabong pagdahili sa yuta niadtong udto sa Biyernes, Oktubre 9, 2026, duha ka balay ang natabunan, adunay tulo ang namatay, samtang usa ang naangol
Ang DSWS ang pasiuna nga nihatag og ready to eat nga pagkaon sud sa tulo ka adlaw, ingon man ang rekomendasyon nga moapod-apod og food assistance ug relief good ngadto sa mga apektado’ng pamilya nga gipabakwit.
Gitun-an sab sa maong departamento ang paghatag og tag P20,000 ngadto sa mga balay nga natabunan atol sa pagdahili sa yuta.
Nasayran nga dungan naniudto niadtong Biyernes sila si Judith Bonghanoy, 60; Julie Pearl Andamon, 38, Xian Kyrie Caballero, 5 ug Kayden Avery Andamon, 5 sa dihang nitabon ang yuta sa ilang balay.
Namatay sila’ng Judith, Xian ug Kayden samtang gidala sa tambalanan si Julie human nga naangol human sa hitabo.
Ang bana ni Julie nga si Renante Bonghanoy, drayber ang nisaysay nga sa mga niaging adlaw namatikdan nila nga adunay mga tinagak sa bato gikan sa bakilid nga bahin sa bukid, apan wa lang kini nilang panumbalinga ug wa sila magtuo nga maoy gidangatan sa ilang pamilya sa dihang nahunlakan ang ilang gipuy-an sa bato ug yuta. /