Ex-boxing champ Joshua apil sa car crash

Nalambigit si kanhi world heavyweight boxing champion British Anthony Joshua sa usa ka car crash sa Ogun State sa Nigeria nga nakapatay og duha ka mga tawo, matod sa local police kagahapon, Martes, Disyembre 30, 2025 (PH time).
Si Joshua, 36, nakasinati og minor injuries dihang nabangga ang iyang awto sa laing sakyanan sa Lagos-Ibadan Expressway, pamahayag sa Ogun State Police Command diin nahidangat siya sa ospital.
Sa kinatibuk-an, lima ka mga tawo ang nahilambigit sa insidente. Wala ra’y nahitabo sa laing duha.
Sa inisyal nga imbestigasyon sa kapulisan, nibulhot ang awto ni Joshua dihang ni-overtake ug nawad-an kini og kontrol hinungdan nga nabangga kini sa nag-parking nga awto kilid sa dalan.
Si Joshua naglingkod sa luyo nga bahin sa awto. Ang iyang duha ka mga kuyog mao ang nakabsan sa kinabuhi.
Padayon ang imbestigasyon sa kapulisan sa insidente. / Gikan sa wires