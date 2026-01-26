Ex-con balhog og balik, sikop atol sa buy-bust

Duha ka mga ex-convict nga giila nga High Value Individuals (HVI) ang nadakpan human makuhaan og shabu ug armas atol sa buy-bust nga gilusad sa Provincial Drug Enforcement Unit (PDEU) sa Bohol Police Provincial Office (BPPO), niadtong Sabado sa hapon, Enero 24, 2026.
Nahitabo ang operasyon alas 5:32 sa hapon sa Purok 3, Barangay Canapnapan, Lungsod sa Corella.
Ang mga nadakpan giila nga sila si Denoberto Fuentes, 33, alyas Deno, usa ka mag-uuma ug lumulupyo sa Barangay San Vicente, Trinidad, Bohol ug Jerome Polestico, 35, alyas Rumpols, taga Barangay San Agustin, Lungsod sa Talibon.
Nasakmit gikan sa mga suspek ang medium packs sa gituohang shabu nga motimbang og 75.6 gramos ug adunay standard drug price nga P514,080.
Gawas sa drugas, nakuha sab ang usa ka kalibre .45 nga pistola nga adunay tulo ka bala, usa ka Euro nga motorsiklo nga gigamit sa pag-deliver, Cellular phone ug ang buy-bust money.
Base sa rekord sa kapulisan, ang duha pulos na nakaserbisyo sa prisohan kaniadto.
Napriso niadtong 2014 si Fuentes tungod sa kasong double murder ug frustrated murder didto sa Trinidad ug nakagawas siya sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa niadtong 2024 human sa 10 ka tuig nga pagkabilanggo.
Samtang si Polestico nadakpan niadtong 2020 sa General Trias, Cavite tungod sa paglapas sa RA 9165 (illegal drugs) ug nakagawas sab niadtong 2024.
Giingong nibalik ang duha sa negosyo sa ilegal nga drugas sa Bohol human makagawas, ug sila sab ang nagsilbing hitman batok sa ilang mga downline nga mapakyas sa pagbayad sa utang sa shabu. / AYB