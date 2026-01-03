Ex-con mibalik sa bisyo sa shabu, balhog pagbalik

Balik sa prisohan ang usa ka 56-anyos nga ex-convict human siya madakpan pag-usab sa gihimong buy-bust sa mga sakop sa Parian Police Station (PS1) niadtong Biyernes sa gabii, Enero 2, 2026.
Ang operasyon nahitabo alas 9:50 sa gabii sa Sityo BSJCO, Barangay T. Padilla, Dakbayan sa Sugbo.
Giila ang dinakpan nga si Jesus Solite Robaro, alyas “Jessie,” usa ka pintor ug residente sa Kamagong Street, Barangay Lahug.
Nasakmit gikan kaniya ang binulto nga gituohang shabu nga motimbang og 125 gramos, nga adunay standard drug price nga P850,000.
Matod sa kapulisan sa Parian, usa ka semana nilang gipanid-an si Jessie human nitumaw ang iyang pangalan nga maoy tigsuplay og ilegal nga drugas sa maong dapit.
Human makompleto ang impormasyon, gilusad dayon ang buy-bust uban sa pakig-alayon sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7.
Nasayran nga kaniadtong 2020, nadakpan na si Jessie tungod gihapon sa ilegal nga drugas apan nakagawas niadtong Hunyo 2025.
Imbes nga magbag-o, nibalik kini sa pagpamaligya og shabu diin ang iyang area naglakip sa Lorega, T. Padilla, ug mga silingang barangay.
Giingong makabaligya ang suspek og hangtod sa 100 gramos matag semana. Gidudahan usab nga ang iyang suplay gikan sa usa ka kontak nga anaa sa sulod sa bilangguan.
Ang mga nasakmit nga drugas giduso na sa Cebu City Forensic Unit alang sa laboratory examination. Kasamtangang gitanggong si Jessie sa Parian Police Station samtang giandam ang kasong kalapasan sa Section 5 ug 11 sa Republic Act 9165 (Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002) batok kaniya. / AYB