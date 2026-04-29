Ex-con nadakpan sa buy-bust

Nasikop pag-usab ang usa ka ex-convict sa mga sakop sa City Intelligence Unit atol sa buy-bust alas 2:00 sa kaadlawon niadtong Martes, Abril 28, 2026, sa Sityo Colo, Barangay Inayawan, Dakbayan sa Sugbo.
Ang suspek giila sa alyas nga Jeloy, 28, residente sa Sityo Kaluwasan, Barangay Inayawan, Dakbayan sa Sugbo.
Nasakmit gikan kaniya ang mga pinutos sa gituohang shabu nga motimbang og 25 gramos nga adunay kantidad nga mokabat sa P170,000, lakip sab sa nasakmit ang buy-bust money ug ubang ebidensya. Si Jeloy nadakpan na kaniadto sa kapulisan sa siyudad ug nakagawas niadtong Marso 2025.
Sa imbestigasyon sa City Intelligence Unit sa Cebu City Police Office, giingong nitug-an si Jeloy nga aduna siyay “amo” nga naa sa sulod sa Cebu City Jail nga maoy iyang suplayer. / AYB