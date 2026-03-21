Ex-con nakigpinusilay sa kapulisan, napatay

Wa magpadakop nga buhi sa mga polis ang giila nga drug personality, kanhi barangay konsehal ug ex-convict nga si Jay Castañares, hingkod, taga Sityo Boloc-Boloc, Barangay Sangat Lungsod sa San Fernando, sa dihang nakigsinukliay og bala ngadto sa kapulisan niadtong alas 4:00 sa hapon, Sabado, Marso 21, 2026.
Gawas mga samad pinusilan nga naangkon ni Castañares, katunga sa lawas ang napaig sa dihang niulbo ang sunog sa iyang balay atol sa pinusilay.
NAMUSIL
Sa wala pa ang kaguliyang, nianang pagka alas 10:00 buntag sa maong adlaw, unang gipusil ni Castañares ang vendor sa gulaman o nailhan nga chololot nga si Emilio Miñoza Sabroso, taga Barangay Greenhills, San Fernando.
Nagduda ang suspek nga usa ka police asset ang maong vendor nga igo lang gisuroy ang iyang baligya nga pabugnaw nga gulaman nga gisulod sa dako nga plastic container sakay sa motorsiklo.
Tumong sa ulo nga gipusil si Sabroso resulta sa iyang kamatayon, hinungdan nga gi-report sa kapulisan ang nahitabo ug girespondihan sa San Fernando Municipal Police Station nga gipangulohan sa hepe nga si Police Major Michael Gingoyon.
Apan wala pa makapaduol ang niresponde nga mga polis sa balay sa suspek, inay nga mosurender namusil na hinuon sa responding team, ug nilanog ang sagunson nga buto sa armas sa dihang nibawos ang mga awtoridad.
Ang first responder nangayo og back up ug niabot ang mga sakop sa Special Weapons and Tactics (Swat) sa Dakbayan sa Naga ug nisunod sab ang mga personnel sa Regional Mobile Force Battalion (RMFB) 7.
Nilanat pa og pila ka oras ang bawos nga pinusilay ug wala una mosulong ang mga polis sa balay ni Castañares tungod sa impormasyon nga aduna kini gikuptan nga duha ka granada.
Nianang pagka alas 4:00 sa hapon, nihimo og tactical movement ang mga personnel sa San Fernando Municipal Police, RMFB, ug Swat team, ug ilang gipadul-an ang balay ug nabantayan nga ang suspek nagpasalipod sa sementado nga bungbong sulod sa iyang balay.
NAKATAWAG PA
Nakahigayon pa ang suspek og tawag sa iyang anak pinaagi sa cellphone ug niingon nga dili magpadakop nga buhi sa mga polis.
Katapusang pulong ni Castañares atol sa maong tawag: “I love you, Nak.”
Sa nagpadayong pinusilay, usa sa mga sakop sa RMFB nga si Police Patrolman Kim Villariasa ang naigo sa iyang tuo nga dughan.
Girapido ang balay ni Castañares ug nadunggan ang duha ka sipa nga buto nga gituoha’ng gikan sa granada nga niresulta sa pag-ulbo sa LPG tank diha sulod sa balay hinungdan nga niulbo ang kayo.
Dali sila nga nanawag og bombero sa Lungsod sa San Fernando, samtang ang polis nga naangol ang gidala sa Cebu Provincial Hospital sa Dakbayan sa Carcar.
“Amo pa nga gipaubos sa imbestigasyon nganong gipusil niya si Emilio Sabroso katong una niyang gipusil-patay mao man to among girespondihan human mi makadawat og tawag nga naay gipusil diri sa Boloc-Boloc, Barangay Sangat, pag-abot sa atong mga polis diri gipamusil og una aning suspek,” matod ni Gingoyon.
SIGA
Si Castañares naila na nga gikahadlukan sa maong lugar tungod sa record niini diin siya ang gitudlo nga responsable sa nahitabong pagpamusil niadtong Enero 2026.
Napili ni nga Konsehal sa Barangay Sangat niadtong 2016 apan nadakpan ni sa Carcar City Police Station sa kaso’ng illegal drugs sa 2017 ug nakagawas pagka Oktubre 2025.
Siya sab ang gitumbok nga responsable sa mga kaso sa pagpamusil sa Dakbayan sa Naga niadtong 2010 ug siya sab ang giingo’ng usa sa gun man sa pagpusil-patay kang Carl Vinson Apura niadtong 2012.
Daghan pa mga kaso ang gikalambigitan ni Castañares nga naa sa record sa Cebu Police Provincial Office matod ni Gingoyon.
MAGPAKURAL UNTA
Sa gawas sa balay ni Castañares, ang mga sinako nga semento ug mga gi-pile nga hollow blocks, sigon pa sa iyang kabanay nga gamiton ang maong materyales sa pagpakural unta palibot sa balay.
Namatikdan sab ang dakong kawot diha duol sa balay nga gidudahan nga naghimo’g tunnel o underground apan giingong alang sa septic sa himuong pansayan o comfort room ang maong lungag. / dugang taho ni Jane D. Gallardo