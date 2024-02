Ex-con nasakmitan og P10.8M shabu

Kanhi binilanggo sa kaso sa ilegal nga drugas nadakpan pagbalik sa gilusad nga buy- bust sa mga sakop sa Regio­nal Police Drug Enforcement Unit 7 sa alas 11:05 sa Dominggo sa gabii, Pebrero 25, 2024 sa sulod sa usa ka templo sa V. Rama Avenue, Barangay Calamba, Dakbayan sa Sugbo.

Ang suspek giila nga si Ciano Entoma Villanueva, alyas Cyano, nagpuyo sa maong dapit.

Nakuha sa kapulisan ang dagkong mga putos sa gituohang shabu nga motimbang og 1,600 gramos nga dunay standard drug price (SDP) nga P10,880,000.

Sa imbestigasyon sa kapulisan, nasuta nga makabaligya si Villanueva og duha ka kilo nga shabu matag semana.

Ang iyang mga area nga hagbungan sa supply sa ilegal nga drugas mao ang dakbayan sa Lapu-Lapu, Mandaue, dakbayan sa Sugbo ug kasikbit nga mga dapit sa lalawigan sa Sugbo.

Giila siya nga high value individual ug nabutang sa listahan sa tanang units sa kapulisan sa Central Visayas.

Giandam na ang kasong pagpamaligya sa ilegal nga drugas batok sa suspek.

Tungod sa pagkasikop sa suspek, ang hepe sa Police Regional Office 7, Brigadier General Anthony Aberin, nagkanayon nga ang kapulisan sa Central Visayas magpadayon sa ilang subsob nga kampanya batok sa ilegal nga drugas.

“Our fight against illegal drugs will continue to be comprehensive, highly-analytical, human rights sensitive and community-based within the framework of the BIDA program of SILG Atty. Benjamin Abalos Jr. and the 5-Focused Agenda of the PNP, “ matod ni Aberin.

Si Police Lieutenant Colonel Janette Rafter, deputy city director for operations sa Cebu City Police Office, nihangop sa pagkasakmit sa maong gidaghanon sa ilegal nga drugas.

“Yes generally kato kon wala to siya na na intercept dako gyud ni nga problema, lakip na sa komunidad kay wala ta kabalo kon asa na moadto ug kon kinsa na pud ang mabiktima niadto,” matod ni Rafter. / AYB