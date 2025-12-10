Ex-con nga ‘mipusil’ sa 2 ka tanod, nadakpan

Nadakpan na kadtong ex-convict nga maoy namusil sa duha ka barangay tanod atol sa usa ka disco sa miaging kaadlawon sa Barangay Babayongan, Lungsod sa Dalaguete.
Si German Villahermosa Tangpos, 49, nagpuyo sa Barangay Babayongan, Dalaguete maoy gitumbok nga namusil nila ni Cesar Getuta Payusan, ang chief tanod ug iyang kauban nga si Marciano Bustrilio.
Nadakpan si Tangpos alas 12:45 sa udto niadtong Miyerkules sa Barangay Mantalongon, Dalaguete.
Matod ni Police Major Vincent Zozobrado, hepe sa Dalaguete Police Station, nakadawat sila og impormasyon nga nagtago ang suspek sa Mantalongon, hinungdan nga ila kining gisuhid ug nadakpan.
Dihang gipangutana si Tangpos sa kapulisan bahin sa hitabo, igo lang siyang nitubag: “Unsaon man sir nga nahitabo na man.” Wala na igkita ang armas nga gigamit sa krimen.
Ang kapulisan nag-andam na sa kasong Double Frustrated Murder batok kang Tangpos./ GPL