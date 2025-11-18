Ex-con nga misukol sa polis napusilan sa paa, namatay

Patay ang usa ka 51-anyos nga ex-convict human nisuway nga mamusil sa mga sakop sa Mabolo Police Station ala 1:15 sa hapon, Lunes, Nobiyembre 17, 2025, sa Sityo Back Sugbutel, Barangay Carreta, Dakbayan sa Sugbo.
Ang suspek giila nga si Angelito Mendoza, 51, taga Sityo Kalinaw sa naasoy nga barangay nga nakaangkon og samad pinusilan sa lawas.
Sa imbestigasyon sa Mabolo Police Station 4 sa Cebu City Police Office (CCPO) nga alas 12:55 sa udto nakadawat sila og tawag sa telepono gikan sa usa ka concerned citizen nga nagpahibalo nga dunay armadong tawo sa maong lugar.
Dali nga nilusad og verification ang mga personnel sa Station Drug Enforcement Unit.
Sakay sa ilang mga motorsiklo, ang mga polis daling nirumbo ang dapit nga gibutyag sa nanawag sa police station.
Pagsulod nila sa interior portion, nakita ang suspek nga maoy gihulagway sa nanawag ug giduol apan nakabantay hinungdan
nga nidagan palayo bitbit ang armas.
Nisuot kini sa sikit-sikit nga kabalayan apan sa dihang na-corner na ug wala nay kalutsan, gidumog dayon kini sa usa ka polis apan nibunot ni sa iyang armas apan giunhan sa pagpusil tumong sa walang paa.
Bisan og samaran sa paa, padayon nga nilugnot ang suspek apan malampuson nga napusasan ang duha ka kamot niini ug gidis-armahan sa iyang armas nga kalibre 45.
Nanawag sab dayon og medical assistance ang mga polis sa City Disaster Risk Reduction and Management Office (CDRRMO) aron madala kini sa Cebu City Medical
Center apan gideklara siya nga dead on arrival ni Dr. Jelord Pateres.
Atol sa pagsusi sa mga sakop sa Scene of the Crime Operation (Soco) 7 nakakuha sila og usa ka kalibre 45 nga pistola nga dunay pito ka buhing bala diin ang usa niini ang wala makabuto.
Base sa records, daghang mga kaso nga gikalambigitan ni Mendoza ug nabilango sa nag-edad pa siya og 37. / AYB