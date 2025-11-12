Ex-con samdan human gipusil, ‘drugas’ motibo

Naangol ang usa ka ex-convict human pusila alas 3:10 sa buntag, Miyerkules, Nobiyembre 12, 2025, sa Sityo Friendship, Barangay Basak San Nicolas, Dakbayan sa Sugbo.
Ang biktima giila nga si Chris, 32, ex-convict nga nagpuyo ra sab sa maong lugar.
Nailhan hinuon nila ang suspek nga iya ra sab nga silingan nga si alyas Ally, hingkod ang pangedaron.
Sa imbestigasyon sa Mambaling Police Station nga samtang naglakaw ang biktima paingon sa iyang balay, kalit lang nga nitunga ang suspek dayong pamusil makatulo ka higayon.
Ang biktima nakaangkon og mga samad pinusilan sa lawas nga daling gidala sa Cebu City Medical Center ug naa na sa luwas nga kahimtang samtang ang suspek nakasibat.
Sa inisyal nga kasayuran sa kapulisan nga magsige og pangutang og drugas si Chris nga giingo’ng way bayadbayad.
Ang kapulisan sa Mambaling padayon sa ilang manhunt operation batok sa suspek. /AYB