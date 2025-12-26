Ex-convict gipatay

Gipusil-patay ang usa ka ex-convict nga lalaki sa adlaw sa Pasko, Disyembre 25, sa Barangay Guimbangco-an, bukirang bahin sa Lungsod sa Sibonga.
Giila sa kapulisan ang biktima nga si John Nino Mondido, hingkod ang panuigon ug residente sa Barangay Bahay sa nahisgutang lungsod.
Nadawat sa kapulisan sa maong lungsod ang taho alas 7:00 pasado sa kagabhion sa naasoyng adlaw ug ilang naabtan si Mondido sa lugar nga gabuy-od nga wala nay kinabuhi.
Gikataho nga napriso na kini kaniadto sa kasong may kalambigitan sa ilegal nga drugas.
Sa inisyal nga imbestigayon, napalgan si Mondido alas 5:00 pasado sa hapon sa susamang adlaw sa usa ka residente sa maong lugar samtang nanguha kini og lawg para sa kanding. Ang nakakita nangayo dayon og assistance sa mga silingan aron ma report kini sa mga polis.
Sa pagsusi sa sakop sa Scene of the Crime Operatives (SOCO) sa maong dapit, narekober ang usa ka catridge case sa wa pa matinong pistola.
Gitambagan ang kabanay sa biktima nga ipaubos sa autopsy aron masuta ang tinuod nga hinungdan sa kamatayon niini.
Padayon ang gihimong imbestigasyon sa kapulisan sa maong insidente ingon man ang pagsubay sa responsabli sa krimen lakip na ang motibo niini. / JDG