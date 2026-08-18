Ex-convict gipusil-patay

Patay ang usa ka ex-convict human pusila sa duha ka wala pa mailhing lalaki alas 2:50 sa kadlawon, Martes, Agusto 18, 2026, sa Sityo Smara, Barangay Sambag 2, Dakbayan sa Sugbo.
Ang biktima giila nga si Paolo Moralde Mansanero, 39, taga Quijano Compound, V. Rama, Barangay Calamba, Cebu City.
Sa inisyal nga imbestigasyon sa Abellana Police Station 2 nga samtang nanigarilyo sa kilid sa karsada ang biktima, duha ka wala mailhing lalaki nga luwan sa usa ka scooter ang kalit lang naabot.
Ang backrider nga nag-short pants nikanaog og dayong hulbot sa iyang armas.
Ang biktima nga nakabantay nikaratil og dagan paingon sa interior nga bahin apan gigukod ni sa suspetsado og gipusil.
Human sa pagpamusil dali nga nibalik ang gunman sa nagpaabot nga motorsiklo ug dayong sibat sa wala matino nga direksyon.
Ang mga sakop sa Scene of the Crime Operation (Soco) nakakuha og duha ka basiyo sa bala ug usa ka magazine sa kalibre 45 nga pistola nga dunay upat ka bala.
Giingong bag-ong laya sa Cebu City Jail ang biktima sa kaso sa ilegal nga drugas ug duna sab ni kasong pagpanulis nga gisubay pa sa kapulisan. / AYB