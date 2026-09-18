Ex-convict gipusil-patay sa Brgy. Quiot; selos motibo

Patay diha-diha ang 32-anyos nga ex-convict human gipauwanan og bala sa mga wala pa mailhing suspetsado mga alas 10 pasado gabii, Huwebes, Septiyembre 17, 2026, sa Sityo Sto. Niño, Barangay Quiot, Dakbayan sa Sugbo.
Giila sa kapulisan ang biktima nga si Jay Fabular, walay trabaho, dunay live-in partner, nagpuyo sa Barangay Sawang Calero.
Sumala sa imbestigasyon sa Labangon Police Station, human nila madawat ang tawag nga nagpahibalo nga dunay gipusil, dali silang niresponde sa lugar.
Naabtan nila si Fabular nga nagbuy-od sa agianan ug naligo na sa kaugalingong dugo nga wa na'y senyales sa kinabuhi.
Si alyas Angie, kapuyo sa maong biktima, nitug-an sa Super Balita Cebu nga Lunes pa nilakaw si Fabular sa ilaha ug gipahibalo na lang siya nga gipusil kini.
Samtang ang maguwang sa biktima nga si alyas Inday, nisaysay nga niduaw iyang maghod sa ilang dapit sa Barangay Quiot kay didto man pud siya nagpuyo kaniadto.
Niadtong gabhiona, buot lang unta manghuwam ang biktima og motor sa iyang higala kay iyang duawon ang iyang kanhi uyab sa Vicente Sotto Memorial Medical Center nga na-comatose.
Sa kuha sa CCTV, gigukod ang maong biktima sa upat ka lalaki ug dayon gisundan sa daghang buto sa armas.
Unang naigo ang biktima sa iyang kilid hinungdan nga nalukapa ug didto gipusil sa makadaghang higayon nga niresulta sa iyang hinanaling kamatayon.
Lima ka samad pinusilan ang naangkon sa biktima diin duha sa lawas, duha sa bukton, ug usa sa ulo.
Sumala sa kapulisan, naggumikan ang krimen sa init nga lalis sa buntag pa lang sa maong adlaw.
Giingong nagkaaway ug nagbinayluay og hulga si Fabular ug ang bag-ong live-in partner sa iyang ex-girlfriend.
Tungod niini, dako ang pagtuo sa pamilya sa biktima nga ang usa sa mga motibo mao ang selos tungod sa babaye ug ang ilegal nga drugas.
Niadtong tuig 2024 lang nakagawas ang biktima tungod sa kalambigitan sa ilegal nga drugas ug matod pa nibalik na sab siya sa paggamit niini.
Panawagan sa pamilya sa biktima sa nagbuhat sa krimen nga mosurender na aron makab-ot nila ang hustisya. /JDG, ABC