Ex-convict gitagudtagod ug tigbas; liog, suwang nahiwa

Liog ug suwang sa 30 anyos nga biktima nahiwa sa dihang gitagudtagod og tigbas sa ex-convict niadtong alas 4:00 sa hapon, Huwebes, Hunyo 11, 2026 sa Barangay Balud, Lungsod sa Dalaguete.
Nahay-ad nga wa nay kinabuhi ang biktima nga si Jonard Gutib, giila nga ‘badboy’ sa lugar, usa sab ka ex-convict sa kasong frustrated murder, taga Amonsao, Brgy. Carolohan, Dalaguete.
Samtang ang suspek nga si Ponciano Pueblo, kanhi priso sa kasong murder ug illegal nga drugas ug taga Brgy. Balud, ang nadakpan ra sab sa gihimong paggukod sa kapulisan human sa krimen.
Saysay ni Police Major Vincent Zozobrabo, hepe sa Dalaguete Police Station nga sa wa pa ang hitabo si Pueblo natulog sa double deck nga higdaanan sa ubos nga bahin, sud sa iyang balay.
Miabot si Gutib nga gihulagway nga gisapot ug kalit niining gihapak ang double deck hinungdan nga naalimpungatan ang suspek nga nagpahuway niadtong tungora.
Mibangon si Pueblo og miinom og tubig, apan giingo’ng gihagit siya sa biktima nga nagkanayon: “Hulbota na imong pinote kay naka-andam nako!”
Sa kalagot sa suspek giunhan niya sa paghansak si Gutib gamit ang pinote.
Nakahigayon pa og dagan sa gawas ang biktima apan gigukod ni Pueblo ug naabtan daplin sa dalan ug gitiwasan sa pagtigbas sa makadaghan'g higayon.
Nasayran nga duha pa lang ka adlaw gipapuyo ni Pueblo si Gutib sa iyang balay ug wa matino unsay hinungdan nga gisapot ang biktima dayon nanghagit sa suspek. / GPL