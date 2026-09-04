Ex-convict nadakpan human niya gitulis ang 79-anyos nga tindera

Nadakpan pag-usab sa mga polis ang usa ka ex-convict human nisulay sa pagtulis sa usa ka tigulang nga tag-iya og sari-sari store sa Sityo Fatima, Barangay Jubay, Lungsod sa Liloan, Sugbo sa Huwebes sa buntag, Septiyembre 3, 2026.
Nailhan ang suspek nga si alyas Kerwin, 35 anyos, walay trabaho, nagpuyo sa Sityo San Antonio sa maong barangay.
Subay sa report sa Liloan Municipal Police Station, nahitabo ang insidente mga alas 11 sa buntag sulod sa tindahan sa biktima nga si alyas Sita, 79 anyos.
Nisulod si Kerwin ug gitiunan og kutsilyo ang tigulang aron pugson sa pagpahatag sa kuwarta niini. Bisan pa sa hulga, wala mahadlok ang biktima ug nibalibad sa paghatag sa iyang salapi.
Tungod kay napakyas, gikawat na lang sa suspek ang usa ka pakete nga sigarilyo ug usa ka litro nga softdrink sa estante una kini nidagan gawas sa
tindahan.
Nakakita sa nahitabo ang 28-anyos nga tindera nga si alyas Rose kinsa dali nga nagpahibalo sa anak sa tag-iya aron makapangayo og tabang sa kapulisan.
Sa gipahigayong hot-pursuit operation, nasikop ra sab dayon ang suspek dili layo sa dapit nga nahitabuan. Apan, wala na marekober sa mga awtoridad ang kutsilyo nga gigamit sa pagpanghulga.
Nagtingkagol karon si Kerwin sa detention cell sa Liloan Police Station ug mag-atubang og kasong pagpangawat. / ABC