Ex-convict nakuhaa'g P2.5M shabu sa Bohol

Nadakpan pagbalik ang usa ka ex-convict human makuhaan og gidudahang shabu nga nagkantidad og P2.5 milyunes sa gihimong buy-bust sa Provincial Intelligence Unit (PIU) sa Bohol Police Provincial Office niadtong Huwebes sa hapon, Hulyo 23, 2026, sa Purok 7, Barangay Mansasa, Dakbayan sa Tagbilaran.
Ang suspek nga giila sa kapulisan nga usa ka high value individual mao si Roberto Pahang, alyas Ehid, 33 anyos, molupyo sa Purok 3, Barangay Mansasa.
Nasakmit gikan kaniya ang pipila ka dakong pakete sa gituohang shabu nga motimbang sa 375 gramos ug adunay Standard Drug Price nga P2,550,000.
Gawas sa gidiling drugas, nakumpiska sab ang buy-bust money, usa ka sling bag, cellular phone, ug ang usa ka motorsiklo nga Honda Click nga gigamit sa suspek sa illegal drug transaction.
Sumala sa usa sa mga operatiba sa PIU, dugay na nilang gipanid-an si Ehid human siya nakagawas sa prisohan niadtong 2024 tungod kay nabantayan nilang nibalik siya sa iyang daang ilegal nga gimbuhaton.
Human makuha ang tanang impormasyon, gipahigayon dayon ang buy-bust operation sa Provincial Drug Enforcement Unit (PDEU) sa pagpangulo ni Police Lieutenant Noubell Padernal, ubos sa kamanduan ni Police Lieutenant Colonel Joemar Pomarejos, ang hepe sa PIU.
Ang tanang nasakmit nga ebidensya giduso na ngadto sa PNP Forensic Unit sa Bohol alang sa himuong eksaminasyon, samtang ang suspek gitanggong na ug giandaman og kasong paglapas sa Section 5 ug Section 11, Article II sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. / AYB