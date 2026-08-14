Ex-convict nakuhaa'g P9.6M nga shabu

Nadakpan pagbalik human sa tulo ka tuig nga nakagawas sa bilanggoan ang usa ka ex-convict atol sa buy-bust sa mga ahente sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 uban sa Inayawan Police Station 7 alas 3:44 sa hapon, Huwebes, Agusto 13, 2026, sa Sityo Lusimba, Barangay Pardo, Dakbayan sa Sugbo.
Si PDEA 7 Director Joel Plaza niila sa ilang target nga si alyas John, 30, construction worker nga nagpuyo sa maong dapit.
Nasakmit sa mga operatiba ang 27 ka dagkong putos sa gituohang shabu nga motimbang sa 1,425 grams nga dunay estimated average market value nga P9,690,000.
Lakip sa nasakmit ang buy-bust money ug cellular phone nga giduso na ngadto sa PDEA 7 Regional Office Laboratory alang sa chemical analysis.
Matod ni Leia Alcantara, ang tigpamaba sa PDEA 7, nga ang suspek nadakpan na niadtong Agusto 14, 2023, sa kaso gihapon sa paghupot sa ilegal nga drugas.
Walo ka semana nga gipaubos sa case buildup sa PDEA 7 si John human madawat ang impormasyon gikan sa ilang confidential informant.
Giingon nga makabaligya si John og 2 kilos nga shabu matag semana.
Mag-atubang na sab og kasong kalapasan sa Section 5 ug 11, Article II, Republic Act 9165 ang suspek. / AYB