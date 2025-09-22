Ex-convict nakuhaan og P136K shabu

Balik bilanggoan ang usa ka 34-anyos nga ex-convict human nadakpan sa buy-bust nga gipahigayon sa mga sakop sa Abellana Police Station 2 sa alas 11:30 sa gabii, Sabado, Septiyembre 20, 2025, sa Sotto Drive, Barangay Kamputhaw, Dakbayan sa Sugbo.
Ang suspek nga gibalhog sa custodial facility sa Cebu City Police Office giila nga si Jonathan Carbonilla Zamora, 34, taga Gorordo Avenue, Barangay Kamputhaw.
Nakuha gikan kaniya ang mga pinakete sa gituohang shabu nga motimbang ang tanan sa 20 gramos nga dunay standard drug price nga P136,000.
Ang mga nakuhang ebidensya gipasa na sa PNP Regional Forensic Unit alang sa himuon nga chemical analysis.
Usa sa mga personnel sa Abellana Police Station nitug-an nga nadakpan na kaniadto ang maong suspek apan human nakagawas sa Cebu City Jail, nibalik na sab sa pagpamaligya og ilegal nga drugas.
Kasong kalapasan sa Section 5 ug 11, Article II, Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ipasaka batok ni Zamora. / AYB