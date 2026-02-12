Ex-convict nasikop sa buy-bust
Imbes kuwarta, posas ang nadawat sa usa ka ex-convict human kini malit-ag sa gihimong buy-bust sa mga sakop sa Provincial Intelligence Unit (PIU) sa Cebu Police Provincial Office (CPPO) sa Barangay Tinaan, Siyudad sa Naga alas 11:28 sa gabii, Miyerkules, Pebrero 11, 2026.
Ang suspek giila nga si alyas Didot, 23 anyos, lumolupyo sa Sityo Seaside Fatima sa maong barangay.
Sa hiniusa nga operasyon sa PIU ug Naga City Police Station, nakuha gikan sa posesyon ni Didot ang 15 gramos sa gituohang shabu nga adunay Standard Drug Price (SDP) nga P102,000m usa ka .45 caliber pistol lakip ang magasin nga adunay tulo (3) ka buhing bala.
Ang tanang ebidensya anaa na karon sa PNP Forensic Unit sa CPPO alang sa gikinahanglang chemical analysis.
Sumala sa taho, nakadawat og impormasyon ang PIU bahin sa nagkagrabe nga ilegal nga kalihukan sa suspek.
Human sa gihimong intelligence monitoring ug pagkompirmar sa mga impormasyon, gilusad dayon ang buy-bust nga niresulta sa iyang pagkasikop.
Base sa background investigation, ang suspek giisip nga usa ka drug personality sa siyudad nga maka-dispose og hangtod sa 30 gramos nga shabu matag semana.
Nigawas sab sa imbestigasyon nga ang tinubdan sa iyang suplay sa drugas naggikan sa sulod sa Cebu City Jail.
Nailhan na sa kapulisan ang maong suplayer ug gipaubos na sa dugang pakisusi.
Tungod sa maong hitabo, mag-atubang ang suspek og mga kaso sa paglapas sa Section 5 ug 11, Article II sa Republic Act 9165 (Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002) ug Republic Act 10591 (Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act). / AYB