Ex-convict nga naka-plea bargain kaniadto, tiklo sa P340K nga shabu

Nabalhog pag-usab sa prisohan ang usa ka 40-anyos nga ex-convict human nakuhaan og 50 gramos nga shabu nga balor og P340,000 atol sa buy-bust operation sa Barangay Subangdaku, Dakbayan sa Mandaue ala 1:23 sa kadlawon niadtong Dominggo, Hulyo 5, 2026.
Giila ni PDEA 7 Director Joel Plaza ang suspek nga si alyas Bebong kinsa nagpuyo sa Aboitiz Road, North Reclamation Area sa maong barangay.
Ang operasyon gilusad sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) Mandaue inabagan sa Mandaue City Police Office (MCPO) Station 2.
Matod ni Leia Alcantara, information officer sa PDEA 7, sulod sa usa ka buwan nga gipaubos sa case buildup ang suspek human sila makadawat og impormasyon gikan sa usa ka kasaligang tinubdan.
Nasayran sa kapulisan nga makabaligya si Bebong og 200 ngadto sa 300 ka gramos nga shabu matag semana.
Base sa gihimong background investigation, nadakpan na si Bebong niadtong tuig 2017 tungod gihapon sa kaso sa ilegal nga druga.
Apan nakagawas ra siya ubos sa plea bargaining agreement. Apan imbes nga magbag-o, nibalik hinuon sa iyang naandan nga ilegal nga negosyo.
Gawas sa 50 gramos nga shabu, nasakmit sab gikan sa suspek ang usa ka smart phone, buy-bust money, ug usa ka motorsiklo.
Ang mga ebidensya giduso na sa PDEA 7 Regional Office Laboratory alang sa pag-eksamin, samtang ang suspek kasamtangang anaa sa ilang custodial facility.
Giandam na ang kasong kalapasan sa Republic Act 9165 (Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002) batok kaniya. / AYB