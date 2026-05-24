Ex-convict tiklo sa armas, shabu human nagmaoy

Gitanggong sa selda sa Sawang Calero Police Station 6 ang usa ka ex-convict human kini nanghasi samtang matud pa hubog ug sabog sa ginadiling drugas, alas 10:20 sa gabii, Sabado, Mayo 23, 2026, sa Gen. Gines St., Barangay Sawang Calero, dakbayan sa Sugbo.
Giila ni Police Captain Noah Añana, hepe sa Sawang Calero Police Station, ang suspek nga si Aristotle Jurado Debalucos, 40, alyas “Batang Tondo,” usa ka ex-convict sa kasong drugas ug residente sa maong dapit.
Matod ni Añana, nakadawat sila og alarma gikan sa mga residente nga nangayo og tabang tungod sa suspek nga nagmaoy, nagdala og armas, ug nanghasi nga dunay gustong pusilon.
Daling niresponde ang mga awtoridad ug naaktuhan nila si Debalucos nga nagkupot sa iyang armas. Bisan pa man sa iyang kaisog, nasurpresa ang suspek sa pagduol sa mga pulis hinungdan nga wala na kini makasukol ug daling napusasan.
Nakuha gikan sa suspek ang usa ka kalibre 9mm pistol nga dunay siyam ka bala, ug upat ka gramos sa gituohang shabu nga balor og P27,200.
Sumala ni Añana, adunay gikalalis nga silingan ang suspek ug tungod sa kahubog ug pagka-sabog sa illegal nga drugas, naghasi kini ug gipangita ang iyang gikaaway aron patyon.
Sa gihimong background investigation, nasuta nga nadakpan na si Debalucos niadtong 2022 sa kaso sa illegal nga drugas ug nakagawas pagka 2024. Nakonbikto usab siya sa iyang unang kaso sa illegal nga drugas niadtong 2005 ug nakagawas pagka 2011. Kasong alarm and scandal, Republic Act 10591 (Illegal Possession of Firearms and Ammunition) ug RA 9165 (Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002) ang atubangon sa dinakpan. / GPL, AYB