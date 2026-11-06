Ex-convict tiklo sa buy-bust sa Bulacao, P3.4M shabu nakuha

Nadakpan ang drug personality nga usa ka ex-convict, kinsa adunay amo sa bilanggoan sa Muntinlupa, atol sa buy-bust sa mga sakop sa PNP Drug Enforcement Group Special Operations Unit (PDEG SOU) 7 alas 11:21 sa gabii, Miyerkules, Nobiyembre 4, 2026, sa Sityo Ciwac, Barangay Bulacao, Dakbayan sa Sugbo.
Ang nasikop mao si alyas Roy, 45, nga nagpuyo ra sab sa Sityo Ciwac, Barangay Bulacao, Siyudad sa Sugbo.
Nasakmit sa mga operatiba ang binulto nga gituohang shabu nga motimbang sa 500 gramos nga dunay standard drug price nga P3.4 million.
Sa imbestigasyon sa PDEG SOU 7 nga duha ka buwan nila nga gipaubos sa monitoring ang maong suspek human nigawas ang iyang pangalan sa nanglabay nila nga mga nadakpan.
Giingo'ng siya ang tinubdan sa ilegal nga drugas sa mga drug personalities sa Bulacao ug Dakbayan sa Talisay.
Ang iyang area mao ang Bulacao, Jaclupan sa Dakbayan sa Talisay, Minglanilla ug mga silinga'ng barangay sa Dakbayan sa Sugbo.
Giangkon matod pa sa suspek nga ang iyang amo naa sa sulod sa Muntinlupa nga dunay alyas nga Bricks.
Si alyas Bricks kauban niya sa selda sa Muntinlupa sa dihang nabilango siya didto sa kaso gihapon sa ilegal nga drugas pipila ka tuig na ang nakalabay.
Gipaubos na sa imbestigasyon si alyas Roy kon makapila na siya gipadalhan og shabu gikan sa kaulohan ug kinsa sab ang iyang mga downline dinhi sa Sugbo. / AYB