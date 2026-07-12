Ex-convict ug kustomer, nakuhaan og P2.7-M nga shabu sa buy-bust

Pulos napusasan ang usa ka ex-convict nga drug pusher ug ang iyang customer sa mga sakop sa City Intelligence Unit (CIU) sa Cebu City Police Office sa gipahigayon’g buy-bust alas 8:40 sa gabii, Sabado, Hulyo 11, 2026, sa Sitio Manggahan, Barangay Basak San Nicolas, dakbayan sa Sugbo.
Ang mga nadakpan giila nga silang Marlon Banate Ong, 40, taga Back Rubber, Barangay Basak San Nicolas, ug ang iyang customer nga si Clarence Abella, 47, taga Purok Orchids, Barangay Pakigne, lungsod sa Minglanilla.
Nasakmit sa mga operatiba ang mga pinutos sa gituohang shabu nga motimbang og 400 gramos ug adunay standard drug price nga P2.7 milyones.
Matod sa taho, ang CIU nakadawat og impormasyon kalabot sa padayong pagpamaligya og ilegal nga drugas sa suspek nga una nang napriso sa susamang kaso. Tungod niini, nilusad dayon og intelligence monitoring ug validation ang CIU.
Sa dihang nakompirmar ang impormasyon, gipahigayon dayon ang anti-illegal drug operation sa pagpangulo ni Police Captain Christopher Irwin Corvera Sanchez Jr., ubos sa kamandoan ni Police Lieutenant Colonel Eunil Avergonzado, ang hepe sa CIU.
Usa sa mga personel sa CIU ang nagpatuong poseur-buyer ug sa dihang natunol na ang pinutos sa gituohang shabu, dali nilang gipusasan si Ong uban ni Abella nga naatlan nga nipalit niadtong higayona.
Gibutyag sa usa sa mga operatiba nga human nakagawas sa bilanggoan si Ong, wala kini moundang sa iyang ilegal nga negosyo. / AYB