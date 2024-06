Ex guv sa Negros Oriental miboluntaryo pagtahan

Gikompirmar sa Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) Negros Oriental Field Unit nga nitahan ang kanhi gobernador sa maong lalawigan nga si Pryde Henry Teves, 51, residente sa Amparos Village, Barangay Villareal, Dakbayan sa Bayawan, Negros Oriental.

Matod ni Police Major Nazarino Emia, hepe sa CIDG Negros Oriental Field Unit, nga nitahan sa Huwebes sa buntag, Hunyo 20, 2024, si Teves human nasayod nga dunay siyay warrant of arrest nga giluwatan ni Judge Marlon Jay Guillena Moneva sa Branch 74 sa Regional Trial Court (RTC) sa Dakbayan sa Sugbo pinitsahan og Mayo 13, 2024 sa tulo ka mga ihap sa kasong The Terrorism Financing Prevention and Suppression Act of 2012.

Si Teves nakagawas ra hinuon human nakapiyansa og kinatibuk-ang P600,000 sa tulo ka mga kaso.

Dugang ni Emia nga human nila nadawat ang warrant of arrest ni Teves, ila na dayon ni nga gipangita apan sa Huwebes sa buntag nibutho kini sa ilang buhatan aron motahan.

Tungod niini, human ni-surrender si Teves, ila dayon nga gi-serve ang warrant of arrest.

Gihangop ni Pamplona Mayor Janice Degamo ang pagkasikop ni Pryde Teves, asawa sa napatay nga gobernador sa maong lalawigan nga si Roel Degamo sa miaging tuig nga giingong gipaluyohan ni kanhi kongresista Arnulfo Teves.

Matod ni Mayor Degamo, ang pagkasikop ni Teves nagpasabot lang nga magpadayon ang ilang commitment sa pakigbisug alang sa mga Negrense.

“I promise I will never give up fighting until every member of the TTG faces justice for what they did to my husband and our province. Although this first offense may be bailable we expect many more charges to be filed against Henry Teves in the coming weeks and months including non-bailable offenses,” matod ni Mayor Degamo. / AYB