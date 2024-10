Ex- ministro namatay human nisuway og abli sa ketchup?

Kanhi First Minister sa Scotland namatay human kini nisuway og abli og botelya sa ketchup sa milabayng semana.

Kini base sa giiingon sa mga nakasaksi sa maong panghitabo.

Gituohan nga ang kanhi ministro nga si Alex Salmond, 69 anyos, giatake sa kasingkasing atol sa insidente nga nahitabo samtang kini nitambong og usa ka conference uban sa iyang mga kapartido sa Macedonia sa milabayng semana.

Ang iyang kalit nga kamatayon nakapakurat sa mga polikito sa United Kingdom ilabi na ang Prime Minister ug ang Hari nga nipagawas gyud dayon og public statement tungod sa iyang kamatayon.

Base sa taho sa Mirror nga naghuwat pa sa kompirmasyon kalabot sa iyang kamatayon ang hingtungdan apan daghang mga nakasaksi ang buot mopaambit sa ilang nakit-an atol sa pagkahagba niya.

Matod sa direktor sa Academy for Cultural Diplomacy nga si Mark Donfried nga ang mga nitambong sa conference naniudto sa dihang nakit-an nila ang kanhi ministro nga nakuyapan samtang nisuway og abli sa botelya sa ketchup.

Sa dihang nahinabi sa Times Radio, si Donfried nagkanayon nga naniudto siya uban sa chairman sa Partido Alba nga si Tasmina Ahmed- Sheikh, kinsa nangayo niya’g tabang sa pag-abli sa botelya sa ketchup.

"Later on Tasmina told me she was having trouble opening the ketchup and she reached over and said, ‘Hey, can you give me a hand?’" eksplikar niini.

Dugang ni Donfried nga nahulog siya sa iyang lingkuranan samtang kini nitabang niya.

Saysay niini nga kalit lang kini nga natagak sa iyang lingkuranan samtang kini nitabang niya. Tapad sa ministro ang kanhi chief executive sa stock exchange sa Cyprus nga nitabang sa ministro.

"He was convinced – he told me later – that immediately he was unconscious. So we don’t think Alex actually suffered any pain, thank God. He felt his heart and he couldn’t feel the heart rate then,” sumala sa director.

Daling gitabang ang ministro sa mga medic sud sa 30 minutos sa wa pa kini gideklarar nga wa nay kinabuhi.

"Really time stopped. The entire hotel, the entire conference was in shock,” ni Donfried.

Gikompirmar sa interior ministry sa North Macedonia nga si Salmond namatay mga alas 3:30 sa hapon ug kini gikompirmar sa iyang Partido nga Alba kalabot sa ilang lider, nga nasuta nga namatay nunot sa atake sa kasingkasing. / www.mirror.co.uk