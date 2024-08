Ex-NBA dunk king nagpanikad sa PBA

Nagpanikad na nga molupad sa Philippine Basketball Association (PBA) ang kanhi slamdunk champion sa National Basketball Association (NBA) nga si Glen Robinson III. Si Robinson, kinsa naghari sa hinansakay sa NBA niadtong 2017 dihang nagduwa pa kini sa Indiana Pacers, moduwa sa Magnolia Hotshost sa umaabot nga Governor’s Cup sa PBA season 49.

Gipasabot ni Robinson nga grabe ang iyang kahinam gumikan kay mao kini ang labing unang higayon nga moduwa siya sa gawas sa US.

“I’ve never been an import before,” matod ni Robinson nga napatik sa www.pba.ph.

“I’ve never played overseas. I’m expected to bring a high level of game whenever I can bring and that’s why I’m here.”

Matod ni Robinson nga iyang dad-on sa PBA ang iyang kasinatian sa NBA ug nisaad siyang ipagawas niya ang iyang tanang makaya sa matag duwa.

Pito ka teams ang nagduwaan ni Robinson sa NBA ug sa edad nga 30, kaya pa kaayo niyang mokombati og maayo.

Si Robinson katapusang nagduwa sa NBA G League ubos sa kampo sa Wisconsin Herd, ang katambayayong nga puwersa sa Milwaukee Bucks.

Giangkon ni Robinson nga dili pa siya pamilyar sa klase sa duwa sa PBA apan andam na siya sa iyang misyon sa labing unang professional nga liga sa Asya. / ESL