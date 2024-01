Ex-NBA Howard moduwa sa Philippine team

Moduwa si National Basketball Association (NBA) le­gend Dwight Howard sa usa ka Philippine team nga mao ang Strong Group alang sa Du­bai International Basket­ball Championships nga gika­takda karong Enero 19-28, 2024.

Gawas ni Howard, kinsa usa ka kanhi eight-time NBA All-Star ug three-time Defensive Player of the Year awardee, moduwa sab sa Strong Group ang laing kanhi NBA players nga sila si Andre Roberson ug Andray Blatche.

Si Blatche nakaduwa na sa Gilas Pilipinas isip usa ka naturalized player.

Ang mga Pinoy nga sakop sa Strong Group pangulohan nila ni Kevin Quiambao ug Francis Escandor sa De La Salle University (DLSU) Green Archers ug Harold Alarcon sa University of the Philippines (UP) Fighting Maroons.