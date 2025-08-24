Ex-NBA star Kemp gihukman og home arrest

Ang kanhi Seattle SuperSonics All-Star nga si Shawn Kemp ipaubos sa 30 ka adlaw nga electronic home monitoring ug kinahanglan usab nga makakompleto og 240 ka oras nga community service human siyam mahukman kagahapon, Agusto 24, 2025 (PH time
Si Kemp niangkon nga guilty sa usa ka kaso sa second-degree assault may kalabotan sa pagpamusil nga nahitabo sa gawas sa usa ka mall sa Tacoma, Washington, niadtong Marso 2023. Iyang nadawat ang sentensya niadtong Biyernes.
Ang mga piskal nangayo nga ipriso siya og siyam ka bulan ug dugangan og usa ka tuig nga community custody, nga susama sa probation. Ang community custody gihatag, ug ang community service kinahanglan nga makompleto sulod niana nga tuig. / RSC