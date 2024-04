Ex-NBA superstar posible moduwa sa Zamboanga

Posibleng moduwa na sab si kanhi National Basket­ball Association (NBA) su­per­star Dwight Howard sa laing team sa Pilipinas.

Gipahibalo sa tag-iya sa Zam­boanga Valientes nga si Jun­nie Navarro nga 70 porsiyen­to na nga moduwa sa iyang team ang kanhi NBA All-Star big man. Ang Valientes naka­eskedyul nga mokombati sa The Asian Tour­nament nga sug­dan karong Abril 19, 2024, sa Guangdong, China.

“Actually until now, it’s still under negotiation but we’re hoping that we can sign him but siguro nasa 70 percent and according also ‘yung sa nagdi-deal, medyo okay naman daw si Dwight,” matod ni Navarro nga napatik sa www.abs-cbnnews.com.

Hinuon, gitino ni Navarro nga posibleng molanat pa ang negusasyon hangtod karong Hunyo atol sa pag-host sa Pilipinas sa grand finals.

Kon wala’y nausab sa ilang eskedyul, nakalarga na kagahapon, Abril 17, 2024, ang Valientes paingon sa China.

Dili pa lang dugay, kahinumdoman nga niduwa si Howard sa Filipino squad Strong Group Athletics sa 33rd Dubai International Basketball Championships diin nakuha sa team ang 1st runner-up trophy. / ESL