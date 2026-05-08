Ex-PBA Yap bag-ong coach sa Jaguars

Nakatakdang panganlan sa University of San Jose Recoletos (USJ-R) si ex-PBA Roger Yap isip bag-ong head coach sa ilang college basketball team nga Jaguars alang sa sunod season sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi).
Wala pa man tuod kini na-finalize apan gihatagan na og pagtugot si Yap nga maka-recruit og mga magduduwa aron ipangpuli sa mga magduduwa nga ningbiya sa sabakan sa Jaguars.
Si Yap maoy ipuli ni Julius Cadavis kinsa mao sab ang naggiya sa high school team sa tunghaan sa miaging duha ka tuig.
Gikuha sab sa Jaguars ang beteranong coach nga si Edito Salacut aron mao na ang modala sa high school team.
Sama ni Yap, si Salacut nagkinahanglan sab makakuha’g mga magduduwa aron ikapuli sa high school players sa tunghaan nga ningbiya. / JBM, ESL