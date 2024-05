Ex-PDEA agent nangangkon nga dokumento ni PBBM sa drugs lehitimo

Ahente sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) mikompirmar niadtong Mar­tes, Abril 30, 2024, nga dunay operational document nga naglambigit kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa ilegal nga drugas.

Atol sa Senate committee on public order and dangerous drugs inquiry sa giingong pag-leak sa confidential information gikan sa PDEA, si kanhi PDEA intelligence officer Jonathan Morales niingon nga ang mga dokumento nga nikatap karon sa social media nga nagpakita kang Marcos nga lakip sa mga target sa anti-drug operation niadtong 2012 lehitimo, nitataw nga siya ang nagproseso niini.

“Ako ho ‘yung imbestigador na humarap doon sa confidential informant at ‘yung confidential informant na yun kinunan ko ng statement kasi ‘yung kanyang mga ipinakikitang litrato masyado mabigat ‘yung mga involve, merong artista, merong politician, merong civilian,” matod niya, nidugang nga si Marcos ang usa sa mga tawo nga naa sa gipakita sa informant.

Matod niya nga ang impormasyon nga gipadangat kanila sa impormante misangpot sa pag-isyu sa Authority to Operate and Pre-Operation Report niadtong Marso 2012.

Lakip si Marcos sa mga target sama sa nalatid sa pre-operation report kauban ang pipila ka wala mailhing mga kauban nga lalaki ug babaye.

Nalatid sa dokumento nga adunay impormasyon nga ang target nga mga personalidad “frequently using illegal drugs” sulod sa condominium unit sa Makati City.

DI KATUOHAN?

Sa samang hearing, si PDEA Director General Moro Virgilio Lazo nibarog nga walay ingon niini nga mga dokumento sa PDEA Plans and Operations Reports Management Information System o Pormis.

“There are no such documents, your honor... Siguradong-sigurado po kami. Walang dokumento na ganyan,” matod niya.

Giangkon hinuon ni Lazo nga wala pay Pormis niadtong 2012 apan aduna silay Data Monitoring System.

Laing walo ka mga ahente sa PDEA nga kanhi mga kauban ni Morales ang ningsuporta sa pamahayag ni Lazo nga walay ingon nga dokumento ug walay interview sa usa ka impormante base sa testimoniya ni Morales.

Gikuwestiyon ni Lazo ang kredibilidad ni Morales, kinsa iyang giingon nga namakak sa iyang aplikasyon sa ahensya pinaagi sa wala pagbutyag nga nataktak siya sa Philippine National Police (PNP).

Gibutyag usab niya ang mga dokumento nga nagpakita nga si Morales gi-dismiss sa PDEA tungod sa dishonesty ug grave misconduct, ingon man sa robbery extortion.

Matod pa ni Morales nga naabsuwelto na siya sa mga kaso nga gipasaka batok kaniya samtang ang PNP nipagawas na og clearance alang sa umaabot niyang aplikasyon sa ubang mga ahensya sa gobyerno.

“Your honor, ako naiintindihan ko si General Lazo kasi ‘yung mga naiinvolve yun ang nag-appoint sa kanya (as PDEA director),” matod niya.

“Naiintindihan ko po ‘yung kanilang pinanggagalingan, ‘yung kanilang sitwasyon ngayon kasi kung sila magsasabi ng totoo, kapalit po iyon ng kanilang career at serbisyo, pagkain po sa kanilang mesa,” dugang niya.

Ang kanhi opisyal sa PDEA nagkanayon nga ang operasyon niadtong 2012 wala madayon human kini gipugngan ni kanhi PDEA deputy director general Carlos Gadapan sa mando ni kanhi executive secretary Paquito Ochoa Jr.

Ang chairman sa komite nga si Senador Ronald dela Rosa mimando sa pag-isyu og imbitasyon kang Ochoa sa pagtambong sa inquiry, ingon man sa vlogger nga si “Maharlika,” kinsa nalambigit sa pagbutyag sa dokumento online. / TPM / SunStar Philippines