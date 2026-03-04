Ex-polis nga wanted sa pagpanulis, sikop

Nadakpan ang usa ka kanhi polis nga wanted sa kasong pagpanulis niadtong Martes sa buntag, Marso 3, 2026, sa Purok 7, Sityo Lawis, Barangay Daanlungsod, Dakbayan sa Toledo.
Giila ang dinakpan nga si kanhi Patrolman Jaymar Briones Exequiel, 30, kanhi sakop sa Toledo City Police Station.
Si Exequiel nasikop sa mga sakop sa Tracker Team sa maong estasyon pinaagi sa usa ka Warrant of Arrest.
Ang warrant batok kang Exequiel giisyu ni Judge Hazel P. Meranda-Caraballe sa Regional Trial Court (RTC-7) Branch 100, Toledo City, niadtong Pebrero 24, 2026.
Kasong Robbery with Violence Against or Intimidation of Persons (RPC Art. 294) nga dunay piyansa nga P60,000 iyang giatubang.
Subay sa rekord sa kapulisan, dili kini ang unang higayon nga nalambigit sa krimen ang suspek.
Niadtong tuig 2024, unang nadakpan si Exequiel human niya tulisa ang Lamac Cooperative.
Nasuta sa imbestigasyon nga ang rason sa iyang pagpanulis mao ang pagkaungo sa online sabong, hinungdan nga naputos siya sa utang ug giingong naboryong ang pangisip.
Nadakpan siya sa iyang mga kaubang polis pinaagi sa usa ka hot pursuit operation.
Gawas sa kasong kriminal, gipasakaan sab siya og kasong administratiba nga maoy nahimong dalan sa pagkatangtang niya sa serbisyo.
Samtang gawasnon, giingong nanulis na usab siya sa usa ka sanga sa 7-Eleven sa Toledo nga maoy hinungdan sa pagpasaka sa bag-ong kaso batok kaniya. / GPL