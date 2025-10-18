Ex-SC justice Mendoza gitudlo ni PBBM sa JBC

Gitudlo pag-usab ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. si kanhi Supreme Court (SC) associate justice Jose Mendoza sa Judicial and Bar Council (JBC), ang gitahasan sa paghashas sa mga nominado sa hudikatura.
Gikumpirmar ni Palace Press Officer Claire Castro ang appointment ni Mendoza isip miyembro sa JBC pinaagi sa text message ngadto sa mga tigbalita sa Palasyo niadtong Sabado.
Si Mendoza unang miasumer sa iyang katungdanan sa JBC niadtong Hulyo 2025, apan ang iyang ad interim appointment gi-defer sa Commission on Appointments niadtong Oktubre 7.
Human makapasar sa 1971 Bar Examinations, si Mendoza nahimong legal officer sa Philippine Banking Corp., Manila Electric Company, ug Gokongwei Group of Companies.
Misulod siya sa hudikatura isip research attorney sa Court of Appeals (CA) niadtong 1977, sa wala pa siya gi-promote nga maghuhukom. Sa ulahi nahimo siyang CA justice.
Si Mendoza, kinsa niretiro sa SC sa dihang nag-edad na og 70 niadtong Agusto 2017, niapil usab sa JBC ubos sa administrasyong Duterte niadtong Oktubre sa maong tuig.
Ang JBC gimanduan sa konstitusyon sa paghashas ug pagtangtang sa mga nominado alang sa pagtudlo sa Presidente sa mga bakanteng posisyon sa hudikatura, ingon man sa mga Opisina sa Ombudsman ug Deputy Ombudsman. / PNA