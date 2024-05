Ex-smb import mo-represent sa Pilipinas

Human sa lima ka mga tuig, nakatakda na nga mobalik pagduwa sa Pilipinas si Chris McCullough.

Ang kanhi import sa San Miguel Beermen morepresentar sa Pilipinas isip sakop sa Strong Group Athletics nga mokombati sa 43rd William Jones Cup nga gikatakda karong Hulyo 13-21, 2024 sa Taipei.

Si SGA president Jacob Lao nagkanayon nga ang pagkuha ni McCllough maoy nagsilbe nilang tubag sa panawagan sa basketball fans sa nasod nga ilakip ang dekalidad nga import sa Philippine Basketball Association (PBA) sa national team.

“Hearing the clamor of fans for Chris McCullough in the Philippines is truly heartening, and it’s something we’ve been keenly aware of for quite some time now,” matod ni Lao nga napatik sa Spin.ph.

Si McCullough, kinsa nipadayag nga gusto siyang mahimong naturalized player sa Pilipinas, naghinamhinam na nga mobalik sa nasod.

“After so many years, it’s truly surreal to be returning to the country. Even though it’s just for a short while, the experience of flying back, training, and being in the Philippines again is going to be amazing,” asoy ni McCullough.

Human niya naagak sa kampyunato ang Beermen sa 2019 PBA Commissioner’s Cup, si McCullough nagbalhinbalhin na pagduwa sa Asia, Europe, ug South Ame­rica. / ESL