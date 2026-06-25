Excon namunal, gidunggab-patay

Usa ka ex-convict ang namatay human gidunggab sa kaadlawon sa Huwebes, Hunyo 25, 2026, sa Sityo Saduco, Barangay Duljo-Fatima, Dakbayan sa Sugbo.
Ang biktima mao si Danilo Sareño, 48, ulitawo, helper ug residente sa maong lugar.
Nisibat human sa insidente ang suspek nga giila lamang sa alyas nga “Seldon,” kinsa wa pa madakpi atol ning pagsuwat.
Base sa mga inisyal nga impormasyon, dugay nang nagbingkil ang biktima ug ang suspek tungod sa bullying.
Matod ni Luciana Sareño, 63, biyuda ug maguwang sa biktima, nasuko ang iyang manghod kang Seldon kay kanunay kining motamay ug motawag kaniya og “gwapo” human nakagawas sa Cebu City Jail.
Gibutyag niya nga tulo pa lang ka bulan sukad nakagawas ang iyang manghod gikan sa prisuhan sud sa tulo ka tuig tungod sa kaso sa iligal nga drugas.
Sa matag kita nila sa suspek, kanunay siyang bugal-bugalan pinaagi sa pag-ingon “gwapo na kaayo”, “namuti na ang kutis”, ug “nanambok.”
Suma ni Bais, nakita usab niya ang biktima nga nagdala og olisi ug kabilya ug nanganti nga iyang bunalan ang suspek kon magkita sila.
Sa dihang nagkita ang duha, giingong gibunalan sa biktima ang suspek, apan nibawos kini pinaagi sa pagdunggab. / GPL