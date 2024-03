Executive, legislative dept. motuki sa RPT ordinance

Mopahigayon og bicameral meeting ang executive ug legislative departments sa Cebu City Government karong Huwebes, Abril 4, 2024 aron tukion ang 2023 Revised Real Property Tax (RPT) Code of Cebu City.

Sa usa ka pakighinabi sa telepono sa Sabado, Marso 30, 2024, si Konsehal Noel Eleuterio Wenceslao, tsirman sa komite sa budget and finance, niingon nga siya naglaum nga ang mga departamento sa ehekutibo ug lehislatibo makakab-ot sa usa ka konsensus bahin niini.

“Wala pa sad ko kabalo kon mo-support ba jud ang majority sa konseho ani,” matod ni Wenceslao.

Matod ni Wenceslao, unang higayon nga magtagbo ang duha ka mga departamento alang sa bicameral meeting kalabot sa RPT ordinance.

Nagtuo si Wenceslao nga ang duha ka mga departamento motan-aw sa bag-ong valuation sa mga kabtangan, tungod kay makaapekto kini sa buhis.

“Tan-awon nato kon kaning atong ordinance appropriate ba jud, especially the valuation kay mao man gud ni mo effect sa tax due,” matod ni Wenceslao.

Matod ni Wenceslao nga iyang gitakda ang ikaduhang deliberasyon sa Miyerkules, Abril 3, 2024. Apan, nipadayag siya og kawalay kasiguroan kon naapil na ba kini sa agenda.

Matod niya nga kon naapil na ang ordinansa sa agenda, lagmit iya kining i-defer kay sa sunod adlaw pa ang bica­meral meeting.

Si Cebu City Mayor Michael Rama nisubli sa iyang panawagan alang sa pagpasar sa bag-ong RPT code sa Marso, nga niingon nga ang Siyudad mahimong makahimo og mga regulasyon kalabut sa pagpatuman niini sa ulahi nga panahon.

Apan sa nangaging mga pakighinabi, si Wenceslao niingon nga imposible nga mapatuman ang maong ordinansa tungod sa kakuwang sa panahon nga mag-convene sulod sa nahisgutang buwan.

Ang Konseho nagpahigayon sa ilang katapusang sesyon niadtong Miyerkules, Marso 20, 2024. Walay mga sesyon niadtong Marso 13 ug Marso 27, 2024. / AML