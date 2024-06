Exotic, endangered species gipangbaligya, nangaluwas

Namaligya og mga endangered specie nasikop human gironda ang iyang panimalay sa Barangay Mactan, dakbayan sa Lapu-Lapu, alas 10:45 sa gabii, Huwebes, Hunyo 27, 2024.

Usa ka hamtong nga ulitawo, kansang ngan wa gibutyag sa kapulisan, ang nabilanggo tungod sa kalapasan sa Republic Act No. 9147 o “An Act Providing the Conservation and Protection of Wildlife Resources and their Habitats.”

Ang kapulisan, nga nilusad sa operasyon human nakadawat og taho bahin sa kalihokan sa suspek, armado sa search warrant nga giluwatan ni Hon. Christine S. Muga-Abad, Vice Executive Judge, RTC 7th Judicial Region Branch 70 sa Lapu-Lapu.

Naluwas sa kapulisan ang 2 ka Asian palm civet cat o nailang nga musang nga gibalig­ya og P10,000 matag usa; usa ka green iguana nga mobalor og P2,000; phython nga tag P5,000; ug 2 ka cockatiel nga langam nga P1,000 matag usa; lakip sa tulo ka hawla o tangkal nga tag P3,500 matag usa. / DVG