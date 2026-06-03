Exotic nga kahayupan sa resort gisakmit

Malampuson nga na-rescue sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group-Mandaue City Field Unit uban sa mga representante sa Department of Environment and Natural Resources (DENR) 7 ug Medellin Municipal Police Station ang mga exotic nga matang sa kahayupan nga gibuhi sa usa ka resort nga nahimutang sa Sityo Tambo, Barangay Kawit, Lungsod sa Medellin alas 9:23 sa buntag, Hunyo 3, 2026.
Ang maong resort nakalapas sa Wildlife Resources Conservation and Protection Act of 2001 subay sa pagbuhi sa mga exotic animals nga walay pagtugot sa nasudnong kagamhanan.
Gikustodiya sa CIDG ug DENR 7 ang babaye nga manager sa maong resort.
Ang mga naluwas mga hayop naglangkob sa duha ka Blue-Naped Parrots, usa ka langgam nga Brahminy Kite, usa ka Black Palm Cockatoo, Macaw bird; usa ka Green-Winged Macaw, usa ka Blue-and-Gold Macaw, upat ka African Spurred Tortoises kon bao, usa ka African Grey Parrot, ug tulo ka Eclectus Parrots.
Ang mga nasakmit nga kahayupan gibana-bana nga mobalor ngadto sa P3.5 milyunes.
Una na nga nakadawat og report ang kapulisan nga dunay usa ka resort sa Medellin nga nagbuhi og mga wildlife species nga walay permit ug gihimo ang validation sa maong report uban sa DENR 7.
Nakita nila ang kahayupan sama sa langgam ug mga tortoises nga gisulod sa tangkal nga gihimong attractions sa mga customer sa sulod sa compound sa resort.
Nihimo dayon og inspection ang mga personnel sa CIDG ug DENR representative ug gipangitaan ang management sa mga dokumento sama sa certificate of wildlife registration o kaha authorization nga giisyu sa DENR nga mahimo sila nga makatiner, transport ug ang pagbuhi sa maong exotic animals.
Ang manager sa resort pakyas sa pagpakita sa legal nga dokumento.
Nasuta sab sa gihimo’ng inspection nga ang matang sa mga hayop nalakip sa protected wildlife species ug dili mamahimong buhion ni bisan kinsa o i-display nga walay pagtugot gikan sa DENR subay sa kalapasan sa Republic Act 9147, nga naila nga the Wildlife Resources Conservation and Protection Act of 2001.
Tungod niini, giimbargo pabor sa gobiyerno ang maong mga hayop ug kasamtangan kini nga gikustodiya sa DENR 7 samtang ang manager gikustodiya sab sa CIDG-Mandaue City Field Unit.
Ang maong operation kabahin sa “Oplan Kalikasan” ang flagship program sa CIDG. /