Expired nga lisensiya gitagalan na sa LTO-7

Gihatagan nag-ultimatum sa Land Transportation Office (LTO) ug grace period ang pag-renew sa mga ni-expired nga driver's ug conductor's license, student permit, medical certificate, ug rehistro sa sakyanan.
Pinaagi sa bag-ong directive nga Memorandum Circular (MC) No. MVL-2026-5523, gikanselar na ang gipagawas nga lugway kaniadto ubos sa MC No. MVL-2026-5271 nga gipagawas niadtong Hulyo 29, 2026.
Apan aron hatagan og igong panahon ang mga drayber ug nga tag-iya og sakyanan kansang rehistro ug lisensiya ni-expired samtang gipatuman ang maong probisyon, nagpagawas og eskedyul ang LTO.
Kadtong nag-expired og July ug August 2026, nagsugod ang renewal niadtong Nobiyembre 3, 2026 ug ang final nga deadline kutob sa Disyembre 29, 2026.
Kadtong mga motorista nga dunay mga dokumento nga nag-expired sa September 2026, magsugod ang pag-proseso sa Disyembre 1, 2026 ug hangtod lang sa Enero 29, 2027.
Ang mga ni-expired og October 2026, magsugod ang renewal sa Enero 4, 2027 ug ang final nga extension kutob sa Pebrero 26, 2027.
Samtang ang mga lisensiya, permit, ug rehistro nga ni-expired sugod sa Nobiyembre 2026, mobalik na sa regular nga validity period ug standard renewal schedules.
Giawhag sa LTO ang tanang motorista nga sundon ang maong mga petsa aron likay sa multa ug kahasol sa dalan. / DPC