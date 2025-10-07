Expired nga rehistro, lisensiya gihatagan og extension sa LTO

Gilugwayan sa Land Transportation Office (LTO) 7 ang validity sa rehistro sa sakyanan, lisensya sa drayber, ug sa mga kaso sa traffic apprehension sa Sugbo tungod sa magnitude 6.9 nga linog.
Ang tanang rehistro sa motor vehicle ug motorsiklo nga na-expire niadtong Septiyembre 30, 2025, karon adunay extended validity hangtod sa Oktubre 15, 2025.
Gilugwayan sab ang validity sa lisensya sa drayber nga na-expire ug kinahanglan nang i-renew kaniadtong Septiyembre 30, 2025, hangtod sab sa Oktubre 15, 2025.
Ang mga kaso sa traffic apprehension nga mo-expire unta kaniadtong Septiyembre 26, 2025, gihatagan sab og extended validity sa susamang petsa.
Kining pagpalugway gihimo tungod sa pagkakanselar sa operasyon sa mga buhatan sa gobiyerno tungod sa linog sa Northern Cebu. / PR