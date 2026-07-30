Extension ni KAT gitutokan sa NYK

Puwede na’ng matanyagan si Karl-Anthony Towns og maximum contract extension nga gibanabanang magbalor og $266.6 million sulod sa upat ka tuig.
Mao kini ang usa sa mga gitutokan sa Knicks sa kasamtangan sa ilang tinguha nga magpabiling solido sulod sa taas nga panahon ang kinauyokan sa ilang puwersa nga naghatag kanila sa labing una nilang kampyunato sulod sa 53 ka tuig.
Kon dili makapirma og extension si Towns, posibleng mosuway siya sa free agency human sa 2026-27 season sa Natioanal Basketball Association (NBA). / Gikan sa wires