Extension ofc. ni Pam sa Balamban gibuksan

Gisubhan ni Gobernador Pamela Baricuatro ang labing unang opisina sa Cebu People’s Action Center (CPAC) ug Governor’s extension office sa Lungsod sa Balamban sa Sabado, Agusto 23, 2025.
Kini nga opisina gitagana nga maoy kadangpan sa mga residente sa Balamban ug sa tibuok tersero distrito nga adunay yangungo ug mga problema nga nagkinahanglan og abag sa kagamhanan.
Si Ruben Licera, Executive Director sa CPAC nagkanayon nga kini pasiuna lamang sa gitinguhang pito ngadto sa napulo ka mga CPAC center sa ubang mga lugar.
Gipasabot ni Licera nga giuna nila ang Balamban sanglit mao kini ang gigikanan sa gobernador ug mao sab ang unang nisanong sa pagbutang og opisina duol sa munisipyo.
Ang maong opisina langkuban sa di mominus unom ngadto sa pito ka mga personnel nga dunay abugado ug sakop gikan sa Kapitolyo ug sa LGU.
“Before siya nilingkod iya na gyud giplanohan nga makabuhat og programa nga diretso makapaabot sa katawhan sa serbisyo sa Kapitolyo kay karon man gud ang serbisyo sa Kapitolyo mo-take man gyud ni og time before ma-serve so gihandom gyud ni nga kung naay kinahanglan ang katawhan mapaabot dayon,” matod ni Licera sa Agusto 23, 2025.
Subay niini, giawhag ni Licera ang mga taga tersero distrito nga modangop sa maong opisina aron maabagan ang panginahanglanon ug problema niini.
Gilauman nga makompleto ang mga CPAC center sa Disyembre ning tuiga.
Samtang wala pa mapatuman ang ubang opisina nagpadayon usab ang pagbansay sa mga personnel nga ipamutang sa maong opisina.
Lakip sa gilantaw ang pagbutang usab og mga buhatan sa mga isla sa lalawigan. / ANV