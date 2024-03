Extension sa Pasil seawall, legacy projects tinguha ni Kap. Francisco

BINUWAN

Sa iyang inaugural nga pag-asumir sa Disyembre 2023, wala mag-usik og panahon si De Gracia kay ang iyang termino modagan lamang sulod sa duha ka tuig kon madayon ang barangay elections sa 2025.

Direkta siyang nakigtagbo sa konseho ug nisaad nga labing menos mopahigayon siya og binuwan nga mga kalihukan, programa, ug serbisyo.

Niadtong Disyembre nipahigayon siya og Christmas making contest nga adunay premyo nga P10,000 alang sa grand champion; P7,000 sa unang dapit; ug P5,000 sa ikaduhang dapit ingon man arko contest. Karong buwana giinagurahan ang ilang unang joint assembly ug Sangguniang Kabataan Jingle (SK) sa Pasil.

PASInulog

Samtang ang naandan nga Tuslob Buwa Festival gipahigayon sa sunodsunod nga semana nga mga kalihukan, diin sa iyang pamunoan ang mga aktibidad sa fiesta nidagan sulod sa 11 ka adlaw.

Gisugdan kini sa tulo ka adlaw nga Sto. Nino Exhibition sa Enero 7, nga gipahigayon ang opening salvo pinaagi sa street boodle fight sa Tuslob Buwa ug nanghatag og libreng 8,000 ka mga puso sa kadalanan. Kini gitambungan nilang Cebu City Mayor Michael ‘Mike’ Rama ug Kongresista Edu Rama.

Sa ningsunod nga mga adlaw mao ang Pasayaw: Pasil, Sayaw ug Hugyaw Dance Fest, School Night, Barangay Night, Pasil Battle of the Bands, PASILIDA: Pasilnon film showing, bingo, Gabie sa Talento, ug Wet and wild party. Sa adlaw sa ilang fiesta, Enero 20, mao ang ilang fluvial parade ug ang labing unang Tuslob Buwa Festival Queen 2024.

Ang ilang kapistahan gitambu­ngan nila ni Senador Risa Hontiveros ug Attorney Chel Diokno.

BIOFENCE

Sa iyang administrasyon, usa ka biofence ang gibutang sa ilang mga baybayon kaniadtong Pebrero 14, 2024.

Sa laing bahin, gisugdan ni De Gracia ang paghatag og balik sa kinaiyahan pinaagi sa pagtanom og mga semilya sa dili mamunga ug mamunga nga mga kahoy niadtong Pebrero 21 sa Brgy. Sinsin, nga gisalmutan sa kapin 40 ka mga Barangay Pasil staff, Lupon ug BHW. Hi­nuon, nagpahigayon usab sila og tree-planting niadtong hinapos sa Enero sa Brgy. Sirao.

PROGRAMA

Gusto sab ni De Gracia nga i-upgrade ang power supply sa iyang barangay ngadto sa solar power, pagbutang og dugang CCTV kay ang uban guba ug ang pagbuhi sa ilang fire hydrant kay wa na nag-function sukad sa miaging administrasyon.

“Atleast kanang amo-ang mga project matuman lang, mao nay silbi maoy among mabilin nga legacy namo diri sa amo-ang barangay. If possible nga ma extensionan mi (seawall) sa amoa nga termino, we’ll be happy to serve, to serve lang gyud among gusto, mo-serve lang gyud mi, padayon mi sa amoang mga proyekto nga pagabuhaton,” matod ni De Gracia.